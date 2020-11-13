С начала карантина 406 тыс. украинцев было трудоустроено через службу занятости, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Вы знаете, сколько трудоустроенных с начала карантина, с марта месяца? 406 тыс. трудоустроенных через службу занятости", - сказал Гетманцев в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

В то же время нардеп указал, что на протяжении 10 лет 5 млн 300 тыс. людей в Украине не получали ни одной копейки доходов, а в 2019 году таких людей было больше 13 млн.

"Вы знаете, сколько людей в Украине не получали на протяжении 10 лет ни одной копейки доходов, из людей трудоспособного возраста, не предпринимателей и не пенсионеров? 5 млн 300 тыс. Это что означает? Человек же не святым духом питался. Человек просто живет в тени. За 2019 год более 13 млн людей не получили ни одной копейки доходов. Это государство, экономика которого в своем большинстве находится в тени", - подчеркнул Гетманцев.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_1jbqktknYw