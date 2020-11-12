События

20:10 12.11.2020

Зеленский сообщил, что чувствует себя хорошо и на самоизоляции работает

1 мин читать
Зеленский сообщил, что чувствует себя хорошо и на самоизоляции работает

Президент Украины Владимир Зеленский, который заболел Covid-19 и в настоящее время находится в больнице "Феофания", записал видеобращение.

"Как вы знаете, Covid-19, к сожалению, не обошел и меня. Но чувствую себя я достаточно хорошо… Думаю, что большая заслуга – это именно ваша поддержка, ваши теплые слова, ваши пожелания скорейшего выздоровления, и я благодарю за это каждого из вас", - сказал Зеленский в своем видеообращении, которое обнародовал телеканал "Украина 24" в телеграм-канале.

Глава государства сообщил, что находится на самоизоляции уже третий день, но "не изолировался от работы" и продолжает выполнять свои обязанности. "Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме и все эти дни в онлайне у меня проходят совещания, важные переговоры, звонки, работа в общем", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".

Источник: https://t.me/ukraina24tv/4045

Теги: #президент #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:16 12.11.2020
Режим изоляции во Франции будет длиться еще не менее двух недель – премьер

Режим изоляции во Франции будет длиться еще не менее двух недель – премьер

19:56 12.11.2020
В УГО опровергли информацию о существенном усилении охраны в больнице "Феофания", где лечится Зеленский

В УГО опровергли информацию о существенном усилении охраны в больнице "Феофания", где лечится Зеленский

18:20 12.11.2020
КС сообщает о переходе на дистанционную работу в связи с выявленным COVID-19 у судей

КС сообщает о переходе на дистанционную работу в связи с выявленным COVID-19 у судей

18:05 12.11.2020
В Одессе не будут вводить карантин выходного дня - горсовет

В Одессе не будут вводить карантин выходного дня - горсовет

17:50 12.11.2020
"Эпицентр К" во время карантина выходного дня будет продавать лишь товары первой необходимости и продукты

"Эпицентр К" во время карантина выходного дня будет продавать лишь товары первой необходимости и продукты

17:10 12.11.2020
Во время пандемии женщины чаще страдают от дополнительной нагрузки, снижения доходов и домашнего насилия – исследование

Во время пандемии женщины чаще страдают от дополнительной нагрузки, снижения доходов и домашнего насилия – исследование

17:03 12.11.2020
И.о. мэра Луцка просит премьера отменить карантин выходного дня

И.о. мэра Луцка просит премьера отменить карантин выходного дня

16:44 12.11.2020
Производство и потребление рыбы и фруктов в мире из-за COVID-19 сократится - прогноз ООН

Производство и потребление рыбы и фруктов в мире из-за COVID-19 сократится - прогноз ООН

16:38 12.11.2020
Мэр Черкасс о карантине "выходного дня": это большая ошибка

Мэр Черкасс о карантине "выходного дня": это большая ошибка

15:33 12.11.2020
Разработчик вакцины от COVID-19 не исключает начала ее применения в Британии в середине декабря

Разработчик вакцины от COVID-19 не исключает начала ее применения в Британии в середине декабря

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трем врачам Национального института рака выдвинули подозрение из-за смерти пациентки

Кворума на заседаниях КС нет по причине Covid-19 - источник

Решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха является главным для Армении - премьер

В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки зафиксировано 11 057 заболевших COVID-19 – Степанов

Львовский горсовет готовит иск в суд из-за карантина "выходного дня" - Садовый

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава одной из ОТГ Черниговской области задержан при получении взятки – Офис генпрокурора

Суд взял под стражу подозреваемого в убийстве в ресторане в центре Харькова

ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Херсонской областной ТИК

Трем врачам Национального института рака выдвинули подозрение из-за смерти пациентки

Правоохранители проконтролируют, чтобы "Эпицентр" во время карантина выходного дня продавал только товары первой необходимости - Геращенко

ЦИК Украины установила размер денежного залога на повторных выборах

Министр Степанов прислушивается к мнению врачей, а не фейсбучных экспертов - инфекционист Голубовская

На воспитательницу детсада в Полтавской области составили протокол за травлю 3-летнего ребенка – полиция

Советники лидеров "Нормандской четверки" 13 ноября будут обсуждать активизацию работы ТКГ и предложенный Украиной План действий - замглавы ОП

Стефанчук заболел COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА