КС сообщает о переходе на дистанционную работу в связи с выявленным COVID-19 у судей

Судьи Конституционного суда Украины (КС) перешли на дистанционный режим работы в связи с предварительным подтверждением заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 у нескольких судей, сообщает отдел коммуникации КС в четверг.

"В настоящее время в КС зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID-19 у нескольких судей. В связи с этим с целью недопущения распространения заболевания судьи работают в дистанционном режиме. Никаких судебных заседаний с участием судей, в которых диагностировано заболевание или его признаки, не происходило", - говорится в сообщении.

Ранее источник в КС сообщил агентству "Интерфакс-Украина" об отсутствии кворума на заседаниях Большой палаты Суда в связи с тем, что часть судей находится на самоизоляции, включая председателя КС, либо уже с подтвержденным диагнозом COVID-19. По информации собеседника агентства, в ближайшее время, вероятнее всего, заседания Большой палаты планироваться не будут.

Судья КС Игорь Слиденко сообщил агентству, что ему известно о двух случаях заболевания COVID-19 среди коллег и что в последний раз кворум на заседании Большой палаты был в понедельник.

Источник: http://ccu.gov.ua/novyna/ukripyty-systemu-antykorupciynyh-organiv-derzhavy-mozhlyvo-lyshe-shlyahom-pryvedennya