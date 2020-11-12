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16:16 12.11.2020

Кабмин отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и АМПУ

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Кабмин отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и АМПУ

Кабинет министров Украины отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений и наблюдательных советов АО "Укрзализныця", ГП "Международный аэропорт "Борисполь" и ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

Соответствующие распоряжения от 5 ноября 2020 года №1387-р, 1388-р и 1389-р обнародованы на сайте правительства.

Ранее заработные платы глав указанных предприятий, согласно решению Кабмина, на период карантина, введенного с целью противодействия распространения СOVID-19, были ограничены до 47,2 тыс. грн.

Теги: #борисполь #ампу #укрзализныця #кабмин
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