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14:23 12.11.2020

Кворума на заседаниях КС нет по причине Covid-19 - источник

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Кворума на заседаниях КС нет по причине Covid-19 - источник

Причина отсутствия кворума на заседаниях Большой палаты Конституционного суда Украины в том, что часть судей находится на самоизоляции либо уже с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в суде.

"Причина отсутствия кворума на заседаниях Большой палаты – это не демарш судей, не отказ от участия в заседаниях, а болезнь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на самоизоляции, в частности, - председатель КС, часть судей, у некоторых уже подтвержден диагноз COVID-19.

"Большинство судей из действующего состава либо болеет, либо ожидает результатов тестов, поскольку у них есть симптомы коронавируса", - добавил источник.

По информации собеседника агентства, в ближайшее время, вероятнее всего, заседания Большой палаты планироваться не будут.

В свою очередь, судья КС Игорь Слиденко сказал агентству "Интерфакс-Украина": "В последний раз кворум на заседании Большой палаты был в понедельник. Мне достоверно известно о двух случаях COVID среди судей Конституционного суда".

Как рассказала агентству руководитель управления коммуникаций КС Украины и международного сотрудничества Марьяна Гайовская-Ковбасюк, на сегодня зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID-19 нескольких судей.

"Поэтому в целях предупреждения распространения заболевания судьи работают дистанционно, проходят обследование по уточнению диагноза", - сказала она.

По словам Гайовской-Ковбасюк, в суде не проходили заседания, в которых бы принимали участие судьи с указанным диагнозом или его признаками.

Теги: #конституционный_суд #кс
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