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13:53 12.11.2020

Посол Литвы указал на большие перспективы дальнейшего развития контейнерного поезда "Викинг"

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Посол Литвы указал на большие перспективы дальнейшего развития контейнерного поезда "Викинг"

Есть большие перспективы дальнейшего развития поезда "Викинг", который объединяет украинские и литовские порты, сообщил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.

"Во-первых, мы видим большие перспективы дальнейшего развития поезда "Викинг", который объединяет украинские и литовские порты. Если "Викинг" будет работать на полную мощность, это значительно ускорит перевозки грузов через украинские порты и железную дорогу, а от этого выиграет бюджет Украины", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Сарапинас отметил, что "Литовская железная дорога" в таком случае могла бы рассмотреть возможность предоставления услуг по перевозке и аренде в Украине своих локомотивов для субъектов бизнеса, это только способствовало бы хорошей конкуренции, положительно повлияло бы на конечного потребителя.

"Также можно было бы увеличивать перевозки между Литвой и Украиной, транспортируя турецкие грузы, следующие в Европу, и замороженную продукцию, которая направляется из Скандинавии. Однако, для этого есть необходимое условие - украинские портовые и железнодорожные тарифы должны стать более гибкими", - подчеркнул он.

Дипломат указал, что литовский капитал приходит в украинские порты и железную дорогу и в качестве инвестиций.

"В позапрошлом году начал работать зерновой терминал "BT Invest" в Николаеве. А другая литовская компания - "BGS Rail" - инвестирует десятки миллионов евро в восстановление и аренду украинского парка вагонов, думаю, что в ближайшем будущем она может стать одним из самых ярких предприятий в этой отрасли", - пояснил он.

Теги: #сарапинас #транспорт #поезд #литва #викинг
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