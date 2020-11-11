События

20:32 11.11.2020

Украина поддержала в ТКГ инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы для скорейшего согласования позиций по "плану действий"

1 мин читать
Украина поддержала в ТКГ инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы для скорейшего согласования позиций по "плану действий"

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы поддержала инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы для согласования Плана действий по дальнейшему урегулированию ситуации на Донбассе в рамках ТКГ, который поддержат все стороны.

"Основой обсуждения стал "План совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских договоренностей", предложенный главой украинской делегации Л. Кравчуком. Украинская сторона поддержала инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание Политической подгруппы и заверила в своей готовности работать в режиме 24/7 для скорейшего согласования единого документа, сформулированного всеми участниками", - сообщается на официальной странице делегации в Фейсбук по итогам видеоконференции ТКГ в среду.

Основной аргумент украинской стороны заключается в том, что до конца текущего года осталось только два заседания ТКГ.

Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122269176350168&id=107502597826826

Теги: #план #ткг #донбас
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:37 11.11.2020
Украинская делегация в ТКГ считает очень важным провести до конца года встречу на высшем уровне в "Нормандском формате"

Украинская делегация в ТКГ считает очень важным провести до конца года встречу на высшем уровне в "Нормандском формате"

20:33 11.11.2020
Кравчук в ТКГ призвал освободить до Рождества и нового года всех удерживаемых лиц на Донбассе

Кравчук в ТКГ призвал освободить до Рождества и нового года всех удерживаемых лиц на Донбассе

20:32 11.11.2020
Представители ОБСЕ в ТКГ призвали РФ до конца недели открыть КПВВ на Донбассе для движения людей и транспорта

Представители ОБСЕ в ТКГ призвали РФ до конца недели открыть КПВВ на Донбассе для движения людей и транспорта

19:17 10.11.2020
Качура просит комитет Рады по вопросам организации госвласти пригласить Кравчука на заседание для презентации дальнейших планов в ТКГ

Качура просит комитет Рады по вопросам организации госвласти пригласить Кравчука на заседание для презентации дальнейших планов в ТКГ

18:01 10.11.2020
Украинский "План действий" по Донбассу взят за основу, но пока рано говорить о конкретных результатах – делегация в ТКГ

Украинский "План действий" по Донбассу взят за основу, но пока рано говорить о конкретных результатах – делегация в ТКГ

11:27 10.11.2020
Российская сторона блокирует работу КПВВ на Донбассе – украинская делегация в ТКГ

Российская сторона блокирует работу КПВВ на Донбассе – украинская делегация в ТКГ

11:05 10.11.2020
Во вторник в режиме видеоконференции проходят заседания подгрупп ТКГ

Во вторник в режиме видеоконференции проходят заседания подгрупп ТКГ

10:33 08.11.2020
Украинская сторона в ТКГ назвала возможную причину смерти десантника на Донбассе

Украинская сторона в ТКГ назвала возможную причину смерти десантника на Донбассе

15:15 07.11.2020
Украинская делегация в ТКГ ожидает от российской стороны выполнения их части договоренностей по урегулированию на Донбассе

Украинская делегация в ТКГ ожидает от российской стороны выполнения их части договоренностей по урегулированию на Донбассе

16:38 05.11.2020
План для ТКГ по Донбассу написан в Кремле, не отвечает ни украинским законам, ни минским соглашениям, считают в "Евросолидарности"

План для ТКГ по Донбассу написан в Кремле, не отвечает ни украинским законам, ни минским соглашениям, считают в "Евросолидарности"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Львовский горсовет готовит иск в суд из-за карантина "выходного дня" - Садовый

Украинская делегация в ТКГ считает очень важным провести до конца года встречу на высшем уровне в "Нормандском формате"

Кравчук в ТКГ призвал освободить до Рождества и нового года всех удерживаемых лиц на Донбассе

Представители ОБСЕ в ТКГ призвали РФ до конца недели открыть КПВВ на Донбассе для движения людей и транспорта

Сложный период с Covid-19 будет продолжаться до апреля – глава Минздрава Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Европе темпы распространения COVID-19 остаются высокими

Львовский горсовет готовит иск в суд из-за карантина "выходного дня" - Садовый

В Одессе СБУ предотвратила массовую фальсификацию выборов мэра

В Польше 25тыс. заболевших COVID-19 за сутки, 430 человек скончались

Задержка подсчета голосов на местных выборах в Украине обусловлена обжалованием в судах и повторным подсчетом – ЦИК

Запасы ядерного топлива Тегерана в 12 раз превышают лимит по СВПД - МАГАТЭ

Сложный период с Covid-19 будет продолжаться до апреля – глава Минздрава Украины

Зеленский подписал указ по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и членов их семей

Комиссия по правовой реформе при президенте обсудила необходимость новых законодательных принципов работы КС, согласования с Конституцией законов о НАБУ и ГБР, лишения СБУ несвойственных функций

Резников заболел COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА