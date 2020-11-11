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19:03 11.11.2020

Азербайджан отменил ограничения интернета, введенные после начала боевых действий в Карабахе

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Азербайджан отменил ограничения интернета, введенные после начала боевых действий в Карабахе

В Азербайджане с 12 ноября отменяются все ограничения на интернет, введенные в связи началом боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.

Министр отметил, что ограничения пока остаются в силе на освобожденных территориях и бывших прифронтовых зонах.

Ограничения интернета в Азербайджане были введены 27 сентября в связи с началом боевых действий в Карабахе.

Теги: #ограничения #интернет #азербайджан
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