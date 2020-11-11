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16:39 11.11.2020

Все навигационные карты BMW должны отражать: Крым является украинским – МИД Украины

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Все навигационные карты BMW должны отражать: Крым является украинским – МИД Украины

Все навигационные карты, предоставляемые компанией BMW, должны отражать тот факт, что Крым является Украиной, а предприятия Евросоюза должны соблюдать политику непризнания попытки аннексии Крыма, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Напоминаем BMW о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262, подтверждающей украинский статус Крыма. Все навигационные карты, предоставляемые BMW, должны отражать тот факт, что Крым является Украиной, и предприятия ЕС должны соблюдать политику непризнания попытки аннексии Крыма. Здесь нет места двойным стандартам", - написала Джапарова в Twitter в среду.

Ранее СМИ сообщили, что в навигационных комплексах автомобилей BMW, продающихся в РФ, появилась возможность установить карту, на которой временно оккупированный Россией Крым показан частью России.

 

Теги: #крым #карты #bmw
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