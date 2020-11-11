Решение по Карабаху было принято, чтобы избежать коллапса и гибели тысяч людей - премьер Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принял трехстороннее заявление совместно с лидерами России и Азербайджана о прекращении огня в Нагорном Карабахе во избежание коллапса в регионе, окружения и гибели тысяч армянских военных.

"Меня обвиняют, что я сдал Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский районы. Но это соглашение не о передаче, а о сохранении. Документ подписан в ситуации, когда пал Шуши и когда Генштаб ВС Армении докладывал, что ресурсы в проблематичной ситуации и руководство Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) было согласно с этим мнением. Этим документом передано то, что по военной и невоенной оценке мы могли не удержать, вернее, не смогли бы в этой ситуации удержать", - сказал Пашинян в среду в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, соглашение было подписано в условиях, когда столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт остался беззащитным, а в случае продолжения боевых действиям была вероятность захвата азербайджанскими военными Степанакерта, Мартуни, Аскерана.

"После этого наши оборонительные линии до седьмой линии могли бы оказаться в окружении и тысячи военных оказались бы в окружении, погибли бы, в результате чего произошел бы полный коллапс. На основе этой оценки и принято такое решение", - подчеркнул Пашинян.

Со своей стороны начальник Главного штаба ВС Армении Оник Гаспарян заявил в среду, что решение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе было необходимостью.

"Премьер-министр Армении принял решение по моему предложению, учитывая результаты многостороннего анализа создавшейся ситуации. Это решение было крайней необходимостью", - сказал Гаспарян в эфире Общественного телевидения Армении.

По его словам, в противном случае ситуация могла бы привести к необратимым последствиям. "Это однозначно, а спекуляции на эту тему неприемлемы", - подчеркнул Гаспарян.

Премьер-министр Армении накануне заявил, что несет личную ответственность за сложившиеся обстоятельства вокруг Нагорного Карабаха.

"Да, я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести. Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни, но я верю, что Армения и Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) должны жить, должны укрепляться, усиливаться, должны пересмотреть прежние восприятия по разным вопросам", - сказал Пашинян в минувший вторник в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, необходимо сконцентрироваться на экономическом, гуманитарном развитии Армении и Карабаха.

"Надо зафиксировать, что мы упали, но мы не скатились в пропасть, мы вовремя приняли решение остановиться. В противном случае наше состояние было бы намного хуже. Необходимо извлечь уроки, это может помочь будущему развитию нашей страны", - отметил премьер Армении.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) города Степанакерта.

9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент Азербайджана, президент России Владимир Путин, и премьер-министр Армении Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Вместе с тем, согласно пунктам трехстороннего заявления, "Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу, остается под контролем миротворческого контингента РФ".

Кроме того, по согласованию сторон "в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута". Со своей стороны Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспорта и грузов в обоих направлениях.