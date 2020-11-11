Нидерланды выделили EUR4 млн на гуманитарное разминирование в Украине

Правительство Нидерландов предоставило EUR4 млн на гуманитарное разминирование на Донбассе, говорится в сообщении посольства Нидерландов в Украине, обнародованном в среду.

"Мы смогли увеличить нашу поддержку разминирования в Украине в пять раз. Нидерланды поддерживают противоминную деятельность The HALO Trust в Украине с 2015 года, с самого начала их деятельности. Я был поражен работой их команды, когда посетил пункт разминирования в Новолуганском осенью прошлого года", - сказал посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол.

Согласно новой правительственной программе действий против мин и кассетных боеприпасов на 2020-2024 годы, глобальной целью которой является "Мир без мин до 2025 года", на востоке Украины разминирование будет осуществлять неправительственная организация The HALO Trust. Кроме Украины, Нидерланды помогают в разминировании в Афганистане, Ираке, Ливане, Ливии, Сирии и Йемене.

Как отмечается, первые команды HALO, поддержанные Нидерландами, заработали на востоке Украины уже в октябре.

"Нидерланды были первым донором, который поддержал HALO 5 лет назад. Это позволило нам обследовать и очистить первые районы на востоке Украины. Благодаря увеличению поддержки от правительства Нидерландов, мы сможем и в дальнейшем делать территории безопасными и предупреждать ранения и смертность среди гражданских лиц. Мы также делаем земли снова пригодными для сельского хозяйства и инфраструктуры. Хотя нужно сделать еще очень много, это - большой шаг к Украине без мин", - сказал руководитель программы The HALO Trust в Украине Тоби Робинсон.

В посольстве подчеркнули, что помощь правительства Нидерландов является очень своевременной, ведь подписи президента ожидают недавно принятые парламентом изменения в закон Украины "О противоминной деятельности в Украине". Этим законом образуется национальный орган по вопросам противоминной деятельности, а также центр противоминной деятельности и центр гуманитарного разминирования - под эгидой Министерства обороны и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Это не только существенно приблизит противоминную деятельность в Украине к международным стандартам, но и, надеюсь, сделает ее намного эффективней. Мы рассчитываем на успешное внедрение нового законодательства, которое также потребует выделения надлежащих ресурсов со стороны Украины и ее международных партнеров", - отметил Йеннес де Мол.

Долгосрочной целью нидерландской политики в Украине является укрепление стабильности, безопасности и процветания в стране, особенно на Донбассе. Для достижения этой цели Нидерланды сосредотачиваются на реализации реформ, как это предусмотрено в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. Кроме Программы действий против мин и кассетных боеприпасов Нидерланды также способствуют гуманитарному разминированию в Украине, поддерживая специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине и различные проекты ОБСЕ.

Как указывается в пресс-релизе, сейчас Украина занимает пятое место в мире по уровню смертности от мин и неразорвавшихся боеприпасов и третье - по количеству инцидентов с противотранспортными минами. За последние 6 лет на востоке Украины погибло более 750 человек (включая 27 детей), еще 1500 получили телесные повреждения от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Также, из-за минирования территорий местные жители потеряли значительные площади сельскохозяйственных земель, которые больше непригодны для обработки. Это имеет дополнительное негативное влияние на общины, пострадавшие от конфликта на Донбассе.