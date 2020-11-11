На Филиппинах эвакуируют тысячи человек из-за нового тайфуна

В филиппинских провинциях Албай и Катандуанес объявили эвакуацию из-за приближения тайфуна "Улисс", сообщает телеканал CNN Philippines.

"Совет по снижению риска стихийных бедствий провинции Албай приказывает эвакуировать все население, которому могут угрожать наводнения, оползни, сели, штормовые приливы и ветер, в безопасные общественные и частные эвакуационные центры", - рекомендовали власти провинции.

Губернатор провинции Катандуанес Джозеф Куа тоже подписал приказ об обязательной эвакуации, особенно в прибрежных районах.

В столичном регионе из-за тайфуна приостановят работу суды и часть школ.

Тропический шторм "Улисс" усилился до тайфуна в среду. По прогнозам, он обрушится на филиппинский остров Полилло и провинцию Кесон в четверг утром, а затем двинется к провинциям Центральный Лусон и Самбалес.

Албай и Катандуанес в ноябре уже эвакуировали из-за тайфуна "Гони". В тот раз стихия унесла 13 жизней в провинции Албай и шесть - в Катандуанесе.