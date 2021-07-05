Жертвами крушения самолета ВВС Филиппин стали 47 человек - начальник штаба Вооруженных сил страны

По окончательным данным министерства обороны, в результате крушения военно-транспортного самолета ВВС Филиппин С-130 погибли 47 из находившихся на борту 96 человек, сообщил журналистам начальник штаба ВС Филиппин Сирилито Собехана.

По его словам, еще 49 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось о погибших на месте аварии трех местных жителях.

Самолет разбился при посадке на острове Холо в провинции Сулу. По данным командования, экипаж промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы.