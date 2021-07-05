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08:25 05.07.2021

Жертвами крушения самолета ВВС Филиппин стали 47 человек - начальник штаба Вооруженных сил страны

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Жертвами крушения самолета ВВС Филиппин стали 47 человек - начальник штаба Вооруженных сил страны

По окончательным данным министерства обороны, в результате крушения военно-транспортного самолета ВВС Филиппин С-130 погибли 47 из находившихся на борту 96 человек, сообщил журналистам начальник штаба ВС Филиппин Сирилито Собехана.

По его словам, еще 49 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось о погибших на месте аварии трех местных жителях.

Самолет разбился при посадке на острове Холо в провинции Сулу. По данным командования, экипаж промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы.

Теги: #жертвы #самолет #филлипины #катастрофа
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