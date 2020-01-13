События

09:43 13.01.2020

На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана

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На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана

Жители населенных пунктов, расположенных близ вулкана Тааль на острове Лусон на Филиппинах, эвакуированы из-за извержения, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на государственное агентство республики по чрезвычайным ситуациям.

Существует риск возникновения цунами.

По данным AP, некоторые жители провинции не смогли покинуть свои районы из-за задымления, плохой видимости и недостатка транспортных средств. Кроме того, многие отказываются покидать свои дома и фермы.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщает, что за последние сутки произошло 87 землетрясений, вызванных извержением.

Как сообщает AP, отменены более 240 международных рейсов из аэропорта столицы Манилы, расположенной в 65 км от Тааля.

Какой-либо информации о пострадавших от извержения не поступало.

Накануне сообщалось, что более 2 тыс. жителей Манилы эвакуировали после того, как вулкан Тааль произвел мощный выброс пепла.

Высота столба пепла составила примерно 1 км, неподалеку от вулкана ощущались и вулканические колебания.

Как отмечают СМИ, последнее извержение вулкана Тааль произошло в октябре 1977 года.

Теги: #филлипины #вулкан
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