СБУ проводит расследование по итогам аудита "Нафтогаза" и обнародует результаты – премьер

Служба безопасности Украины проводит расследование по итогам аудита НАК "Нафтогаз", который провела Государственная аудиторская служба, а по завершении обнародует его результаты, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Результаты (аудита - ИФ) негативные. Часть мы видели уже в СМИ, но там были представлены некорректные материалы. По итогам аудита СБУ сейчас проводит расследование, результаты будут обнародованы", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" во вторник.

Он указал, что за негативные результаты в финансовой очетности госкомпаний ответственность понесут правление, руководители и, в частности, набсоветы. "Все это прописано в уставах. И всех людей, которые условно могут быть виноватыми в каких-то нарушения, легко определить и указать на их ответственность. И они не могут сказать: "Нам позвонили из Кабмина, это политически необходимое решение". Эти предприятия являются самостоятельными субъектами экономической активности", - пояснил Шмыгаль.

Ранее интернет-издание "Экономическая правда" сообщила о том, что Государственная аудиторская служба направила материалы ревизии НАК "Нафтогаз Украины" в Главное управление контрразведки СБУ.

В акте ревизии, который был направлен СБУ, речь идет о "масштабных нарушениях, неэффективных управленческих решениях и рисковых операциях, которые привели или могут привести к потерям финансовых и материальных ресурсов на 176,190 млрд грн, в том числе финансовым нарушениям, которые привели к потерям - 75,486 млрд грн".

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщал, что по факту деятельности менеджмента НАК "Нафтогаз Украины" возбуждено уголовное производство.

Источник: https://youtu.be/tU2xtgIjwPk