Оппозиция в Тбилиси приняла решение прекратить акцию перед ЦИК и возобновить митинг вечером у здания парламента

Лидеры грузинских оппозиционных партий в ночь на понедельник призвали собравшихся перед зданием Центральной избирательной комиссии своих сторонников временно разойтись, а вечером вновь собраться на проспекте Руставели перед зданием парламента.

Как заявили, обращаясь к участникам акции оппозиционные лидеры, они приняли решение прекратить акцию ради безопасности ее участников.

По их словам, митинг возобновится в 18:00 вечера в понедельник.

"Чтобы не начались задержания и избиения участников акции, призываем, сегодня покинуть территорию ЦИК. (...) Мы хотим, чтобы люди не пострадали, хотим разрядить ситуацию, несмотря на то, что мы сами пострадали от этого адского водомета. Просим всех потихоньку покинуть территорию", - заявил представитель оппозиции Алеко Элисашвили, отметив, что все участники акции насквозь мокрые.

Ранее полиция дважды применила против участников акции водометы.

Как сообщают грузинские телеканалы, водометы были применены после того, как участники акции попытались сломать возведенное полицией для безопасности ограждение по периметру здания Центризбиркома.

По данным грузинской телекомпании "Рустави-2", в результате применения водометов полицией, а также в результате бросания со стороны участников акции в сторону сотрудников полиции различных предметов пострадали несколько человек, включая работников СМИ.