В полиции Аджарии заявили о мобилизации спецназа из-за протестов грузинской оппозиции в Батуми

Глава департамента полиции Аджарской автономной республики Константин Ананиашвили назвал спокойной ситуацию на акции оппозиции в Батуми, а мобилизацию сил полиции, включая спецназ, - обычными мерами по защите порядка.

В беседе с журналистами он заявил, что сотрудники правоохранительных органов будут действовать в соответствии с развитием событий.

"На данном этапе перед Домом правительства Аджарии спокойная обстановка", - сказал он, отметив, что мобилизация сил полиции, включая спецназ, являются обычными мерами, направленными на обеспечение общественного порядка во время подобных акций.

Комментируя нежелание представителей оппозиции подчиняться введенным правительством Грузии с 9 ноября регуляциям, связанным с мерами по предотвращению распространения COVID-19, Ананиашвили заявил, что МВД будет действовать в соответствии с законом.

"Ждем развития событий", - сказал он.

Ранее в воскресенье участники проходящего в Батуми параллельно с Тбилиси митинга оппозиции перед зданием правительства Аджарской автономной республики заявили, что будут игнорировать введенные властями в связи с пандемией коронавируса ограничения и переходят на режим 24-часового протеста.

Как заявил на акции представитель оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Мирдат Камададзе, участники акции намерены установить перед зданием аджарского правительства палатки и будут игнорировать объявленные властями ограничения на передвижение после 22:00 часов вечера.

В свою очередь другой представитель ЕНД Джелал Кикава заявил на акции, что, несмотря на пандемию акции продолжатся.

Ранее несогласные с результатами прошедших 31 октября парламентских выборов и выборов в Верховный совет Аджарии представители оппозиционных партий в Батуми потребовали проведения новых выборов и отставки председателя Центризбиркома Грузии Тамары Жвании. Аналогичные требования прозвучали на митинге оппозиции в Тбилиси. В правящей партии "Грузинская мечта" требования оппозиции назвали абсурдными.