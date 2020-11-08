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17:02 08.11.2020

Правозащитники сообщили о 400 задержанных на акции протеста в Минске, среди задержанных - известные спортсмены

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Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в Минске превысило 400 человек, сообщает не зарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

Список центра продолжает обновляться. Сейчас в нем 404 человека.

Также стало известно, что в Минске были задержаны серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин. "В момент задержания оба спортсмена находились в машине на одной из парковок в центре Минска", - сообщил Белорусский фонд солидарности спортсменов в четверг (БФСС).

Андрей Кравченко - белорусский атлет, серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине, дважды вице-чемпион мира, чемпион Европы в десятиборье и семиборье. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по легкой атлетике.

Кравченко первым подписал обращение спортсменов к белорусским властям с требованием прекратить насилие в стране и провести новые президентские выборы в соответствии с международными стандартами. После этого он был уволен с места работы и исключен из национальной команды по легкой атлетике.

Иван Ганин - многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу. Ганин также высказывал свое мнение о ситуации в стране и выступал против насилия.

Теги: #минск #беларусь
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