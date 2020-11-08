События

02:43 08.11.2020

В центре Киева на ул. Ярославов вал горело подвальное помещение в трехэтажном здании

1 мин читать

В центре Киева на ул. Ярославов вал в субботу вечером произошел пожар в подвальном помещении трехэтажного здания, спасатели эвакуировали шестерых человек, в том числе трех детей, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"7 ноября, в 17:33 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Ярославов Вал, 33-А в Шевченковском районе столицы", - сказано в сообщении.

Как отмечается, прибывшие спасатели установили, что возгорание произошло в подвальном помещении 3-этажного здания на площади 20 кв. м. Спасатели сразу приступили к тушению пожара и эвакуации людей.

Возгорание локализовали в 18:28, и ликвидировали в 18: 31. В ходе тушения пожара, со 2-го и 3-го этажей, с помощью лестницы были эвакуированы 6 человек, из них 2 детей.

На месте происшествия привлечено 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 27 человек личного состава.

Теги: #киев #здание #пожар #украина #центр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:31 08.11.2020
Убийцей, нападавшим с ножом на людей в Кривом Роге, оказался местный 29-летний житель

Убийцей, нападавшим с ножом на людей в Кривом Роге, оказался местный 29-летний житель

01:14 08.11.2020
Резников считает, что военный конфликт с Украиной для РФ экономически невыгоден сравнительно с 2014 годом

Резников считает, что военный конфликт с Украиной для РФ экономически невыгоден сравнительно с 2014 годом

22:22 07.11.2020
На Донбассе погиб 20-летний десантник со Львовщины Олег Свинарик

На Донбассе погиб 20-летний десантник со Львовщины Олег Свинарик

22:06 07.11.2020
Зеленский назвал события в Кривом Роге "проявлением абсолютного терроризма по сути" и призвал силовиков сделать улицы украинских городов более безопасными

Зеленский назвал события в Кривом Роге "проявлением абсолютного терроризма по сути" и призвал силовиков сделать улицы украинских городов более безопасными

21:12 07.11.2020
Порошенко о выборах в США: это и есть демократия и пример, к которому мы стремимся в Украине

Порошенко о выборах в США: это и есть демократия и пример, к которому мы стремимся в Украине

20:59 07.11.2020
Ермак поздравил Байдена с победой на выборах президента США и пригласил посетить Киев

Ермак поздравил Байдена с победой на выборах президента США и пригласил посетить Киев

20:41 07.11.2020
Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

20:16 07.11.2020
В Кривом Роге мужчина с ножом нападал на прохожих, есть жертвы

В Кривом Роге мужчина с ножом нападал на прохожих, есть жертвы

19:56 07.11.2020
В центре Харькова иностранец сбил на "островке безопасности" трех человек, в том числе 9-летнего мальчика

В центре Харькова иностранец сбил на "островке безопасности" трех человек, в том числе 9-летнего мальчика

12:41 07.11.2020
В Киевской области задержали группу злоумышленников, которые похитили предпринимателя и вымогали $2 млн

В Киевской области задержали группу злоумышленников, которые похитили предпринимателя и вымогали $2 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ермак поздравил Байдена с победой на выборах президента США и пригласил посетить Киев

Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

Очередным президентом США стал Байден - CNN

Нацполиция возьмет под охрану официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине – Клименко

В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки зафиксировано 10 746 заболевших COVID-19 – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Предвыборный штаб Трампа подал иск из-за нарушений, допущенных при подсчете голосов в Аризоне

Трамп готов признать поражение, если не сможет доказать в судах свою победу

Европейцы поздравляют Байдена с победой на президентских выборах

Трамп заявил, что он выиграл выборы президента США, набрав 71 млн голосов

Личный адвокат Трампа Джулиани оспорит в суде победу Байдена в Пенсильвании

Демократы в США удержат контроль над Палатой представителей, считает CNN

Генсек НАТО поздравил Байдена с победой на выборах

Джонсон и Меркель поздравили Байдена с победой

Трамп с понедельника будет через суд добиваться честного подсчета голосов на выборах - заявление

Премьер Канады поздравил Байдена с победой на выборах президента США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА