В центре Киева на ул. Ярославов вал горело подвальное помещение в трехэтажном здании

В центре Киева на ул. Ярославов вал в субботу вечером произошел пожар в подвальном помещении трехэтажного здания, спасатели эвакуировали шестерых человек, в том числе трех детей, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"7 ноября, в 17:33 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Ярославов Вал, 33-А в Шевченковском районе столицы", - сказано в сообщении.

Как отмечается, прибывшие спасатели установили, что возгорание произошло в подвальном помещении 3-этажного здания на площади 20 кв. м. Спасатели сразу приступили к тушению пожара и эвакуации людей.

Возгорание локализовали в 18:28, и ликвидировали в 18: 31. В ходе тушения пожара, со 2-го и 3-го этажей, с помощью лестницы были эвакуированы 6 человек, из них 2 детей.

На месте происшествия привлечено 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 27 человек личного состава.