В Киевской области задержали группу злоумышленников, которые похитили предпринимателя и вымогали $2 млн

В Киевской области сотрудники Национальной полиции Украины задержали группу злоумышленников, среди которых четверо граждан Казахстана и двое жителей столичной области, похитившую и пытавшую предпринимателя.

"О похищении 27-летнего жителя села Софиевская Борщаговка сообщила в полицию его жена. Злоумышленники похитили мужчину утром, возле его дома, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. На поиски автомобиля злоумышленников сразу были ориентированы все наряды полиции, задействованы соответствующие структурные службы", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как было установлено, злоумышленники вывезли потерпевшего в лес, привязали к дереву и пытали, требуя долг в $2 млн. Кроме того, напавшие сняли с электронного кошелька предпринимателя 20 тыс. в иностранной валюте.

"Мужчине удалось спастись и, благодаря неравнодушным людям, он вернулся домой", - сообщают правоохранители.

По факту похищения человека и разбойного нападения следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 146 и ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось выйти на след похитителей. Двух из них, 29-летнего и 49-летнего мужчин, задержали на территории Киевской области при поддержке спецназа.

При проведении обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили и изъяли большое количество оружия различных модификаций, боеприпасы, кастеты, ножи, балаклавы, рации, парики, перчатки, мобильные телефоны, банковские карты, наркотики и деньги. Также были изъяты автомобили, на которых передвигались злоумышленники.

Сейчас старшему из задержанных, который уже отбывал наказание за кражи и разбой, сообщается о подозрении в совершенных преступлениях. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении младшего подельника.

Еще четырем иностранцам заочно сообщено о подозрении в совершении этих преступлений и объявлен в розыск.

Полицейские проверяют задержанных мужчин на причастность к совершению других преступлений на территории области.

Источник: https://www.npu.gov.ua/news/majnovi-zlochini/policziya-kijivshhini-zatrimala-ozbrojenix-napadnikiv-yaki-vikrali-privatnogo-pidprijemczya-ta-vimagali-nadumanij-borg-u-2-miljoni-dolariv/