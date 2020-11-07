В Неваде осталось подсчитать около 124 тысяч избирательных бюллетеней - канцелярия госсекретаря штата

В американском "колеблющемся" штате Невада с 6 голосами членов коллегии выборщиков осталось подсчитать около 124 тыс 500 бюллетеней, сообщает канцелярия госсекретаря штата.

Отмечается, что в это число входят 58 тысяч бюллетеней, направленных по почте.

При этом 90% бюллетеней относятся к одному округу штата - Кларк.

По последним данным, после подсчета 87% голосов кандидат в президенты от демократов Джо Байден получает 632 558 голосов (49,8%), действующий лидер Дональд Трамп - 609 901 (48,0%). Байден обгоняет Трампа на 22 657 голосов.

По прогнозам телеканал Fox News, у Байдена на настоящий момент 264 голоса членов коллегии выборщиков. Таким образом, чтобы набрать необходимое число голосов - 270, Байден должен одержать победу в штате Невада, где как раз 6 недостающих.

Трамп и его штаб намерены оспорить результаты голосования в нескольких штатах.