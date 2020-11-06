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11:38 06.11.2020

Применение антибиотиков в Украине выросло в 3,5 раза – глава Минздрава

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Применение антибиотиков в Украине выросло в 3,5 раза – глава Минздрава

Применение в Украине к настоящему времени антибиотиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 3,5 раза, сообщил министр здравоохранения в ходе заседания Верховной Рады в пятницу.

"Действительно, у нас в 3,5 раза выросло применение антибиотиков, если сравнить с аналогичным периодом предыдущего года. Существует программа относительно обеспеченности вместе с фармпредприятиями - они в полном объеме обеспечены сырьем. Если в какой-то аптеке антибиотики исчезли, думаю, что это единичные случаи", - сказал он.

При этом министр призвал не заниматься самолечением.

"Мы проводили совещания с руководителями аптечных сетей относительно обеспеченности антибиотиками и другими препаратами, в частности антикоагулянтами. От этой отрасли была большая просьба обратиться к населению, чтобы не занимались самолечением", - добавил Степанов.

Теги: #антибиотики #степанов
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