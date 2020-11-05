События

07:15 05.11.2020

Полиция Нью-Йорка арестовала более 20 участников акций протеста

1 мин читать
Полиция Нью-Йорка арестовала более 20 участников акций протеста

Более 20 человек были арестованы полицией после того, как несколько демонстрантов устроили поджоги и вступили в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

"Мы высоко ценим важность свободы слова. Нашим главным приоритетом всегда будет безопасность. Мы арестовали более 20 человек, которые пытались захватить мирный протест, разжигая костры, бросая мусор и яйца на Манхэттене", - сообщается в Twitter полицейского департамента Нью-Йорка.

В аккаунте полиции также размещены фото ножей и электрошокера, которые были конфискованы во время протестов.

"Использование оружия для мирных протестов недопустимо. В настоящее время мы работаем над деэскалацией ситуации. Любой, кого поймают с оружием, будет арестован", - предупредили полицейские.

Ранее в среду несколько сотен демонстрантов вышли на улицы Манхэттена, чтобы поддержать акцию "Подсчитай каждый голос", требующую подсчета всех голосов на выборах президента США.

Люди маршировали по 5-й авеню "в честь справедливости, честности и демократии".

Митинг проходил мирно, но примерно через час появились сообщения о беспорядках и столкновениях с полицией.

Демонстрации также прошли и в других городах США. Протестующие собрались в среду вечером в Портленде (штат Орегон), Филадельфии (штат Пенсильвания) и Чикаго (штат Иллинойс). Сообщается, что в Портленде было арестовано несколько человек.

По данным СМИ, более 500 протестующих были арестованы в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Теги: #сша #нью_йорк #протесты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:32 05.11.2020
Штат Невада сообщит новые цифры голосования на выборах утром в четверг

Штат Невада сообщит новые цифры голосования на выборах утром в четверг

02:33 05.11.2020
Трамп заявил, что президентским выборам нанесен ущерб

Трамп заявил, что президентским выборам нанесен ущерб

01:20 05.11.2020
Подсчет голосов в Филадельфии был абсолютно незаконным - адвокат Трампа

Подсчет голосов в Филадельфии был абсолютно незаконным - адвокат Трампа

00:50 05.11.2020
Трамп объяснил успех Байдена в Мичигане "большим числом тайно вброшенных бюллетеней"

Трамп объяснил успех Байдена в Мичигане "большим числом тайно вброшенных бюллетеней"

00:15 05.11.2020
Байден побеждает в "колеблющемся" штате Мичиган - прогноз СМИ

Байден побеждает в "колеблющемся" штате Мичиган - прогноз СМИ

23:02 04.11.2020
Штаб Трампа обратился в суд в связи с попытками демократов скрыть подсчет голосов от республиканцев

Штаб Трампа обратился в суд в связи с попытками демократов скрыть подсчет голосов от республиканцев

21:53 04.11.2020
Адвокат Трампа направляется в Пенсильванию из-за "массового мошенничества" на выборах

Адвокат Трампа направляется в Пенсильванию из-за "массового мошенничества" на выборах

21:08 04.11.2020
В США в день официального голосования выявили 91,5 тыс. новых случаев COVID-19

В США в день официального голосования выявили 91,5 тыс. новых случаев COVID-19

20:04 04.11.2020
Штаб Трампа требует пересчитать голоса в ключевом для победы штате Висконсин

Штаб Трампа требует пересчитать голоса в ключевом для победы штате Висконсин

19:35 04.11.2020
Трамп заявил, что демократы пытаются лишить его голосов в штатах Пенсильвания, Мичиган

Трамп заявил, что демократы пытаются лишить его голосов в штатах Пенсильвания, Мичиган

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Профильный комитет рекомендовал принять за основу законопроект президента о судоустройстве и учесть рекомендации Венецианской комиссии ко второму чтению – Костин

В КС поступило представление 50 нардепов о неконституционности назначении членов НКРЭКУ

Рада провалила 1-ю попытку отложить ввод кассовых аппаратов и повысить в 1,5 раза лимиты ФЛП

Кабмин согласует смену глав ОГА в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях - Шмыгаль

Нацгвардеец Маркив вернулся в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

Зеленский назначил президентские стипендии детям погибших журналистов

Во Львовской области главу РГА разоблачили на взятке талонами на бензин

В G7 призвали Украину к быстрым действиям из-за кризиса в КС

Иран готов взять на себя полноту ответственности за сбивание самолета "МАУ"

Степанов: Мы не строим новые лаборатории, а расширяем их мощности

Украинские агропроизводители получили новые возможности для экспорта в Узбекистан

Степанов: приостановление работы общественного транспорта и комендантское время пока не планируется

Степанов: работающим с COVID-19 врачам не будут поминутно начислять надбавки

Степанов: Украина может присоединиться к производству вакцины AstraZeneca от коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА