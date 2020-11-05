Полиция Нью-Йорка арестовала более 20 участников акций протеста

Более 20 человек были арестованы полицией после того, как несколько демонстрантов устроили поджоги и вступили в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

"Мы высоко ценим важность свободы слова. Нашим главным приоритетом всегда будет безопасность. Мы арестовали более 20 человек, которые пытались захватить мирный протест, разжигая костры, бросая мусор и яйца на Манхэттене", - сообщается в Twitter полицейского департамента Нью-Йорка.

В аккаунте полиции также размещены фото ножей и электрошокера, которые были конфискованы во время протестов.

"Использование оружия для мирных протестов недопустимо. В настоящее время мы работаем над деэскалацией ситуации. Любой, кого поймают с оружием, будет арестован", - предупредили полицейские.

Ранее в среду несколько сотен демонстрантов вышли на улицы Манхэттена, чтобы поддержать акцию "Подсчитай каждый голос", требующую подсчета всех голосов на выборах президента США.

Люди маршировали по 5-й авеню "в честь справедливости, честности и демократии".

Митинг проходил мирно, но примерно через час появились сообщения о беспорядках и столкновениях с полицией.

Демонстрации также прошли и в других городах США. Протестующие собрались в среду вечером в Портленде (штат Орегон), Филадельфии (штат Пенсильвания) и Чикаго (штат Иллинойс). Сообщается, что в Портленде было арестовано несколько человек.

По данным СМИ, более 500 протестующих были арестованы в Миннеаполисе (штат Миннесота).