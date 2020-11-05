События

03:32 05.11.2020

Штат Невада сообщит новые цифры голосования на выборах утром в четверг

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Новые данные по результатам голосования на выборах президента США в штате Неваде могут стать известны не раньше утра четверга по местному времени, сообщает Fox News.

По данным телеканала, избирательные чиновники в округах Кларк и Уошо, двух крупнейших в штате Невада, как ожидается, опубликуют еще одну часть результатов голосования в четверг утром в 10:00.

Между тем, на сайте госсекретаря штата Невада Барбары Чегавске сообщается, что процесс подсчета голосов идет "ожидаемыми темпами" и что официальные лица Невады представят следующую обновленную информацию о неофициальных результатах в четверг.

"Неофициальные результаты выборов будут обновляться ежедневно около 9:00 утра, начиная с 5 ноября", - говорится в сообщении.

По последним данным Fox News, Байден набирает 264 голоса выборщиков из 270 необходимых. При этом в настоящий момент он обгоняет действующего президента США Дональда Трампа по голосам избирателей в штате Невада, где как раз 6 необходимых для победы голосов членов коллегии выборщиков.

Согласно данным, в Неваде за Байдена проголосовали 588 252 человек (49,3%), за Трампа - 580 605 (48,7%). Там посчитали пока 75% голосов.

Теги: #невада #сша #выборы #результаты
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