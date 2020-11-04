САП оспорит решение ВАКС о закрытии уголовного производства против замглавы Бердянского филиала АМПУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) готовит кассационную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о прекращении уголовного производства против заместителя начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) по делу о причинении государству ущерба в 2,5 млн грн.

Также будет обжаловано постановление Апелляционной палаты ВАКС по указанному судебному решению, сообщает пресс-служба САП в соцсети Facebook.

"Так, своим решением ВАКС и Апелляционная палата ВАКС закрыли уголовное производство на основании истечения сроков досудебного следствия. Не соглашаясь с указанным решением судов, САП обжалует их в Верховном Суде", - указывается в сообщении.

20 февраля 2020 года заместителю начальника Бердянского филиала АМПУ было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, злоупотребление властью или служебным положением, служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. В рамках того же дела было сообщено о подозрении инженеру Бердянского филиала АМПУ и бывшей руководительнице коммерческой компании, 19 февраля - начальнику Бердянского филиала АМПУ.

По данным САП, указанные лица течение 2018 года - начала 2019 года организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании средства за фактически не поставленное оборудование. Как следствие, интересам государства причинен ущерб на сумму почти 2,5 млн грн, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы.