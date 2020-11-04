Детям умерших от коронавируса медиков дадут возможность получать высшее образование на льготных условиях - Шкарлет

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявляет, что детям медищинских работников, умерших от коронавирусной инфекции Covid-19 при исполнении профессиональных обязанностей, предоставят возможность получать высшее образование на льготных условиях.

"Государство всячески пытается поддерживать наших медицинских работников. И в это сложное для всех время мы должны заботиться о детях медиков, умерших от коронавируса при исполнении профессиональных обязанностей. Министерство образования и науки поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении возможности таким детям получить высшее и профессиональное предвысшее образование на льготных условиях", - написал Шкарлет в своем Телеграм-канале.

По его словам, после принятия парламентом президентского законопроекта, согласно которому дети умерших от коронавируса медиков будут иметь специальные условия вступления (как и дети погибших во время боевых действий на Донбассе) в учреждения высшего и профессионального образования. Минобразование оперативно внесет изменения в условия приема на 2021 год.

"Государственная поддержка будет предусматривать полную или частичную оплату обучения за счет средств государственного и местных бюджетов, предоставление льготных долгосрочных кредитов для получения образования, социальную стипендию, бесплатное проживание в общежитии (интернате)", - добавил Шкарлет.

Источник: https://t.me/SerhiyShkarlet/46