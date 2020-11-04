События

17:11 04.11.2020

В Швейцарии решили задействовать армию для борьбы с COVID-19

1 мин читать
В Швейцарии решили задействовать армию для борьбы с COVID-19

Власти Швейцарии в среду приняли решение задействовать армию для оказания помощи медицинским службам, ведущим борьбу с распространением коронавируса в стране.

"Федеральный совет решил оказать помощь сфере общественного здравоохранения, задействовав до 2,5 тыс. военных", - говорится в коммюнике, опубликованном по итогам заседания правительства Швейцарии.

Отмечается, что военнослужащие будут работать в больницах, а также проводить тестирование населения на COVID-19 и при необходимости осуществлять транспортировку заболевших.

Во время первой волны коронавируса в стране швейцарская армия занималась доставкой населению миллионов масок.

В октябре в Швейцарии ускорился темп распространения COVID-19. Всего с начала пандемии в Швейцарии выявили примерно 192 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 2,5 тыс. человек.

Теги: #швейцария #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:08 04.11.2020
Локдаун в Украине пока вводить не планируется - премьер

Локдаун в Украине пока вводить не планируется - премьер

12:55 04.11.2020
В Киеве за сутки зафиксировано наибольшее количество больных COVID-19 за время пандемии - 856 человек, 17 больных умерли - Кличко

В Киеве за сутки зафиксировано наибольшее количество больных COVID-19 за время пандемии - 856 человек, 17 больных умерли - Кличко

12:35 04.11.2020
Кличко оправился от коронавируса

Кличко оправился от коронавируса

11:02 04.11.2020
Зеленский предложил сделать бесплатным обучение для детей медиков, умерших от COVID-19

Зеленский предложил сделать бесплатным обучение для детей медиков, умерших от COVID-19

10:25 04.11.2020
Степанов: с начала учебного года COVID-19 заболело 0,9% учеников

Степанов: с начала учебного года COVID-19 заболело 0,9% учеников

10:15 04.11.2020
Послы G7 обсудили с Порошенко ситуацию с КС, результаты местных выборов и борьбу с COVID-19

Послы G7 обсудили с Порошенко ситуацию с КС, результаты местных выборов и борьбу с COVID-19

09:33 04.11.2020
Нардеп от "Слуги народа" Ясько заболела COVID-19

Нардеп от "Слуги народа" Ясько заболела COVID-19

09:27 04.11.2020
Страны Европы продолжают борьбу с COVID-19 с помощью режима изоляции и новых методов тестирования

Страны Европы продолжают борьбу с COVID-19 с помощью режима изоляции и новых методов тестирования

08:53 04.11.2020
В Украине рекордное количество заболевших (9524), и выздоровевших (7536) от Covid-19 за сутки – СНБО

В Украине рекордное количество заболевших (9524), и выздоровевших (7536) от Covid-19 за сутки – СНБО

20:29 03.11.2020
Нардеп от "Слуги народа" Ясько заболела COVID-19

Нардеп от "Слуги народа" Ясько заболела COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада провалила 1-ю попытку отложить ввод кассовых аппаратов и повысить в 1,5 раза лимиты ФЛП

Кабмин согласует смену глав ОГА в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях - Шмыгаль

Нацгвардеец Маркив вернулся в Украину

Рада приняла за основу законопроект о финоздоровлении "Укрнафты" путем зачета с "Нафтогазом" и госбюджетом

В Киеве за сутки зафиксировано наибольшее количество больных COVID-19 за время пандемии - 856 человек, 17 больных умерли - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Преступник, устроивший стрельбу в Вене, действовал в одиночку - МВД

Решение КС об отмене электронного декларирования может лишить Украину $2,23 млрд финансирования Всемирного банка

На Донбассе будут четыре новые точки разведения: в Славяносербске, Григорьевке, Петропавловке и Нижнетеплом – СМИ

Постпреды стран ЕС одобрили пакет санкций для Беларуси, включая Лукашенко - СМИ

Рада провалила 1-ю попытку отложить ввод кассовых аппаратов и повысить в 1,5 раза лимиты ФЛП

Кабмин увеличил до 200 прожиточных минимумов размер денежной помощи на ремонт и техническое обслуживание протезов участников АТО/ООС

Два специальных судна, способных достраивать "Северный поток 2", вышли из Калининграда в Мукран

Украина готовится отстаивать невиновность Маркива в кассационном суде Италии - омбудсмен

ПриватБанк требует от Нацполиции расследовать факты угроз его топ-менеджеру

В Киеве уже почти 10 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом – Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА