В Киеве за сутки зафиксировано наибольшее количество больных COVID-19 за время пандемии - 856 человек, 17 больных умерли - Кличко

В Киеве за минувшие сутки зафиксировано наибольшее количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 за все время пандемии – 856, умерли 17 человек, сообщил в среду мэр Киева Виталий Кличко.

"Новости о распространении вируса в столице - неутешительны. За прошедшие сутки в Киеве - наибольшее количество больных за весь период пандемии - 856. Умерли 17 человек. Всего от коронавируса в столице 816 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 40 390", - сказал Кличко во время онлайн-брифинга в среду.

Среди заболевших 456 женщин в возрасте от 19 до 90 лет и 34 девочки от двух месяцев до 17 лет. А также 334 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет. И 32 мальчика от пятнадцати дней до 16 лет. Заболели в том числе и 43 медика.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 71 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице 268 человек. Всего коронавирус преодолели 13 421 житель Киева.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 132, Деснянском - 109 и в Соломенском районе - 98 случаев", - отметил Кличко.