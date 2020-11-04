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06:22 04.11.2020

Трамп выигрывает выборы в штате Флорида - Fox News

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Трамп выигрывает выборы в штате Флорида - Fox News

Президент США Дональд Трамп выигрывает выборы в штате Флорида, где 29 выборщиков.

Согласно данным, опубликованным Fox News, после подсчета 98% голосов Трамп набирает в штате Флорида 51,7%.

У его соперника Джо Байдена - 47,8%.

Традиционно в США есть штаты, которые на протяжении многих лет поддерживают только кандидатов от республиканцев, а есть те, которые, напротив, отдают предпочтение исключительно демократам. Именно поэтому основная часть предвыборных опросов и прогнозов сосредоточена на так называемых "колеблющихся" штатах, в которых электоральные предпочтения меняются год от года.

В этом году наблюдатели выделили 12 таких штатов - Аризона, Флорида, Джорджия, Айова, Мичиган, Миннесота, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Техас и Висконсин. При этом наибольшее количество выборщиков из этих штатов - у Техаса (38), Флориды (29) и Огайо (18).

Теги: #сша #трамп #флорида #выборы
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