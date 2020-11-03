События

16:31 03.11.2020

Убитый в Вене террорист - 20-летний мужчина с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии, сообщил глава МВД

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Убитый в Вене террорист оказался 20-летним мужчиной с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии, он был вооружен автоматом Калашникова и мачете, сообщил глава МВД страны Карл Нехаммер.

"У него был укороченный автомат Калашникова, винтовка, еще одно огнестрельное оружие и мачете", - сказал Нехаммер во вторник в Вене, выступление в прямом эфире транслирует немецкий телеканал Welt.

"Преступник уже имел судимость за попытку выезда на "джихад" и попытку примкнуть к террористическому объединению "Исламское государство". Тогда его приговорили к 22 годам заключения, но он был выпущен раньше срока", - сказал глава МВД.

Стрельба произошла в Вене в понедельник вечером неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт.

В результате нападения погибли не менее четырех человек.

По имеющейся информации, нападавших было несколько, один из них застрелен.

Теги: #вена #террорист
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