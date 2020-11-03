Кулеба: наступление ответственности за сбивание МН17 неизбежно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе видеоконференции с министрами иностранных дел государств-участников совместной следственной группы (Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов) обсудили ход процесса привлечения к ответственности виновных за сбивание самолета рейса МН17, а также обменялись мнениями относительно выхода РФ из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по международно-правовой ответственности за сбивание самолета.

"К каким бы политическим маневрам не прибегал виновник, наступление ответственности за сбивание МН17 - неизбежно", - цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД Украины во вторник.

Главы МИД обсудили развитие событий в рамках судебных процессов в Нидерландах и в международных судебных инстанциях. Участники положительно отметили присоединение Украины в качестве третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов против РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Украина проинформировала о динамике рассмотрения Международным судом ООН дела по привлечению РФ к ответственности за нарушение ее обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, что привело к сбиванию МН17. Министры договорились продолжать сотрудничество с целью установления справедливости и привлечения виновных к ответственности, отметили в МИД.