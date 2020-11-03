Зеленский выступает за прозрачный конкурсный отбор судей КС и видит реальный шанс для перезагрузки всей судебной системы

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за прозрачный конкурсный отбор судей Конституционного суда Украины, и видит также в сложившейся ситуации возможности для перезагрузки всей судебной системы страны.

"Я считаю, что только прозрачным и открытым, потому что сейчас тупик. И все через микроскоп будут смотреть, а кто же тогда попадет в новый состав Конституционного суда. Поэтому в данном случае я бы как раз говорил о законодательных изменениях: какой-то очень простой закон, очень быстро принять, чтобы туда попали люди без того, что назначает то ли президент, то ли парламент. Да, такая ситуация, давайте действовать по-другому", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Зеленский указал, что выступает за конкурсный отбор судей КС. Также, по его мнению, сложившаяся ситуация дает реальный шанс для перезагрузки всей судебной системы.

"Все сейчас смотрят, все суды. У нас же много нормальных судей, но есть и реально опасные судьи, которые постоянно выходят с опасными кейсами, выводами, решениями, из-за чего у нас много проблем и нет доверия к судебной ветви власти", - отметил он.