Зеленский уполномочил Криклия на подписание с ЕБРР Гарантийного соглашения "Проект развития логистической сети АО "Укрпошта"

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклияна на подписание с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) Гарантийного соглашения "Проект развития логистической сети акционерного общества" Укрпошта" (Модернизация и цифровизация Укрпошты и сельских отделений)" между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития.

Соответствующее распоряжение №497/2020-рп глава государства подписал 2 ноября, сообщается на официальном сайте президента. В нем он сформировал состав украинской делегации на переговоры и утвердил директивы для неё.

Переговоры с ЕБРР относительно заключения Гарантийного соглашения будет вести первый заместитель Министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович. Ему разрешено вносить по согласованию с Министерством иностранных дел Украины изменения в состав делегации.