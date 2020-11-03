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00:24 03.11.2020

Зеленский уполномочил Криклия на подписание с ЕБРР Гарантийного соглашения "Проект развития логистической сети АО "Укрпошта"

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Зеленский уполномочил Криклия на подписание с ЕБРР Гарантийного соглашения "Проект развития логистической сети АО "Укрпошта"

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклияна на подписание с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) Гарантийного соглашения "Проект развития логистической сети акционерного общества" Укрпошта" (Модернизация и цифровизация Укрпошты и сельских отделений)" между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития.

Соответствующее распоряжение №497/2020-рп глава государства подписал 2 ноября, сообщается на официальном сайте президента. В нем он сформировал состав украинской делегации на переговоры и утвердил директивы для неё.

Переговоры с ЕБРР относительно заключения Гарантийного соглашения будет вести первый заместитель Министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович. Ему разрешено вносить по согласованию с Министерством иностранных дел Украины изменения в состав делегации.

Теги: #развитие #ебрр #укрпошта
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