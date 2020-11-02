КС опровергает информацию касательно отмены закона об украинском языке

Конституционный суд Украины (КС) опровергает информацию, распространенную в СМИ, касательно отмены закона об украинском языке 3 ноября, сообщает пресс-служба КС.

"Конституционный суд Украины опровергает откровенную ложь, размещенную на сайте "24 канала". Там говорится о том, что Конституционный суд 3 ноября отменил закон об украинском языке. Журналисты издания так спешили сообщить эту сенсационную новость, что не обратили внимания на то, что сегодня лишь 2 ноября и в повестке дня Конституционного суда Украины нет рассмотрения этого дела", - сказано в сообщении на странице КС в Facebook.

Суд также добавил, что распространяя эту новость, издание ссылается на официальный вебсайт Конституционного суда, который по неизвестным причинам перестал работать.

В свою очередь "24 канал" пояснил, что публикация на сайте была размещена ошибочно.

"Учитывая резонансность деятельности Конституционного суда в последнее время, "24 канал" начал готовить заготовки на следующие вопросы, которые рассмотрит КС – как на признание закона конституционным, так и на якобы неконституционным. Так действуют и другие СМИ – это сделано для того, чтобы оперативно передать информацию, которая волнует общество. Впрочем, в этом процессе произошла досадная техническая ошибка и одна из версий публикации случайно была опубликована", - пояснили на сайте телеканала.

"24 канал" попросил прощения у читателей за это недоразумение.

Как сообщалось, согласно повестке дня заседаний Конституционного суда Украины, обнародованной на сайте КС, во вторник, 3 ноября, Большая палата КС продолжит рассмотрение представления о соответствии Конституции закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".