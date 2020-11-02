Глава Госгеокадастра считает земельную реформу необратимым процессом

Земельная реформа - это необратимый процесс и обращение сельскохозяйственной земли в Украине стартует с 1 июля 2021 года, даже если решение Конституционного суда Украины (КС) будет не на стороне реформы, утверждает глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.

"Реализацию земельной реформы в Украине не остановит ни Конституционный суд Украины, ни политики, которые пытаются заработать себе дополнительные "очки", манипулируя этим вопросом", - сказал глава Госгеокадастра в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Лещенко, на прошлой неделе Конституционный суд принял решение, которое фактически направлено на уничтожение антикоррупционных достижений последних лет.

"Сегодня мы видим, как в экстренном режиме делаются попытки нанести удар по еще одному беспрекословному достижению - земельной реформе, благодаря которой, впервые за 20 лет, может быть наведен порядок в сфере земельных правоотношений. Земельная реформа - это о восстановлении справедливости. Потому что пока 7-ми миллионам пайщиков в Украине с 2001 года не давали права распоряжаться своим имуществом, миллионы гектаров земель под личное крестьянское хозяйство выводили из государственной собственности. Эти земли продавались и физлицам, и юридическим лицами, а также иностранцам, чем так пугали граждан политики, которые были активными противниками земельной реформы", - отметил глава Госгеокадастра.

Он указал, что ситуация, когда политики приобщаются к разрушению достижений, к которым страна двигалась в течение десятилетий, является недопустимой.

"Земельная реформа - это необратимый процесс, мы сделаем все для того, чтобы обращение сельскохозяйственной земли в Украине стартовало с 1 июля 2021 года. Даже если решение КСУ будет не на стороне реформы", - подчеркнул Лещенко.

Как сообщалось, Конституционный суд 2 ноября рассматривает вопрос об официальном толковании норм Конституции, касающихся права собственности на землю.

Автор конституционного представления поясняет необходимость толкования понятия "земля" как объекта правособственности украинского народа" тем, что в Основном законе указывается два разных права собственности на землю: как природный объект - право собственности украинского народа, и как объект гражданских прав, собственности граждан и юридических лиц.

Ранее в понедельник судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко пояснил, что в 12:00 Большая палата КС продолжает рассмотрение конституционного представления, суть которого сводится исключительно к толкованию положений Основного закона - земли как основного национального богатства.

"Речь не идет об отмене чего-либо, речь идет о толковании норм Конституции", - пояснил Слиденко.