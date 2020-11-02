Министр Чернышов вылечился от COVID-19 и приступил к исполнению своих обязанностей

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов получил отрицательный тест на COVID-19 и приступил к исполнению своих обязанностей.

"Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев получил отрицательный тест на COVID-19 и приступил к исполнению своих обязанностей 2 ноября 2020 года. Напомним, что о своей болезни он сообщил в своем видеообращении в Facebook 16 октября 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В Минрегионе отметили, что продолжают придерживаться профилактических мероприятий: осуществляется ежедневный температурный скрининг работников, запрещается пребывание в админзданиях без масок, проводится сквозное проветривание помещений и проведение влажных уборок с использованием дезинфицирующих средств, полностью отменены личные приемы граждан, максимально ограничен круг лиц, посещающих административные здания министерства.

Рабочие встречи, совещания, другие публичные мероприятия переведены в онлайн-режим.