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11:41 02.11.2020

В новом тираже на форзаце книги "Дело Василия Стуса" размещено решение суда - издательство "Vivat"

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В новом тираже на форзаце книги "Дело Василия Стуса" размещено решение суда - издательство "Vivat"

В издательстве "Vivat" заявляют, что новый тираж книги "Дело Василия Стуса" журналиста Вахтанга Кипиани вышел с размещением в издании решения Дарницкого районного суда Киева о запрете книги в первой инстанции.

"Сегодня 2 ноября. А это значит, что мы, как и обещали, начинаем отправлять ваши заказы книги "Дело Василия Стуса". Этот тираж особый во всех смыслах, но пришла пора рассказать о подготовленном нами и Вахтангом Кипиани сюрпризе. Мы решили: документ, так документ. Поэтому на форзацах книги размещено решение Дарницкого райсуда о запрете книги в первой инстанции, которое может вступить в силу 18.11.20, и предисловие составителя книги Вахтанга Кипиани", - написала гендиректор издательства "Vivat" Юлия Орлова на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщалось, 19 октября Дарницкий районный суд Киева обязал автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и издательство "Vivat" удалить из произведения информацию о председателя политсовета партии "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке и запретить распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

Медведчук подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации и просит суд запретить издание и распространение книги "Дело Василия Стуса" и распространение любой информации о книге в СМИ и в Интернете. Также он просит взыскать с Кипиани и издательства "Vivat" расходы на уплату судебного сбора. Авторы книги о поэте Стусе намерены обжаловать решение о запрете распространения издания.

В издательстве "Vivat" заявили, что после оглашения судом решения о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса", ее тираж тут же раскупили и у издательства, и у дистрибьюторов. В издательстве отмечают, что ими принято решение допечатать новый тираж, пока решение суда не вступило в силу.

Кроме того, Медведчук просит признать часть информации, приведенной в книге, недостоверной, в частности, девять фраз.

Книга "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года.

Теги: #издательство #книга #стус
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