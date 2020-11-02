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08:13 02.11.2020

Число задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси превысило 300 человек

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Число задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси превысило 300 человек

В Беларуси на акциях протеста 1 ноября задержали более 300 человек, свидетельствуют данные незарегистрированного в республике правозащитного центра "Весна".

В списках центра 311 человек. По данным правозащитников, основная масса задержаний проводилась в Минске. Кроме того, центр располагает информацией о задержанных в Бресте, Гродно, агрогородке Жодишках (Гродненская область), Могилеве, Осиповичах, Пинске, Слониме, Слуцке.

Как сообщалось, самая массовая акция протеста прошла в белорусской столице. Участники собрались днем в центре Минска на проспекте Независимости. Они намеревались пройти колонной до урочища Куропаты. Сотрудники силовых структур несколько раз преграждали путь протестующим, производили задержания, как в городе, так и в поле вблизи урочища.

В итоге до Куропат добралось сравнительно небольшое число участников несанкционированной акции. Здесь они провели митинг-реквием, возложили цветы.

Урочище Куропаты под Минском является местом захоронения жертв сталинских репрессий. По разным данным, в общих могилах в Куропатах могут находиться останки от нескольких десятков до сотен тысяч жертв. Здесь покоятся граждане разных национальностей - кроме белорусов, также русские, поляки, евреи, литовцы. Территория захоронения занимает 15 га и охраняется государством.

В Беларуси уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Теги: #задержания #протесты #беларусь
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