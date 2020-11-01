На выборах президента Молдовы к 18:00 проголосовало около 40% избирателей, меньше, чем четыре года назад

На выборах президента Молдовы к 18:00 местного времени проголосовали более 1,12 млн человек, что составляет почти 40% избирателей от списочного состава, сообщил на брифинге в воскресенье вечером глава Центральной избирательной комиссии республики Дорин Чимиль.

"Мы наблюдаем довольно высокую активность избирателей. Если учесть обстоятельства, связанные с COVID-19, а также ненастную, дождливую погоду по всей стране, то активность избирателей достаточно высокая", - сказал Чимиль.

"Но это ниже, чем было на предыдущих выборах. На выборах президента в 2016 году к 18.00 проголосовало 47% избирателей в первом туре и 50% - во втором туре. На парламентских выборах в 2019 году к этому времени также проголосовало около 50%. В любом случае, установленный законодательством порог в одну треть избирателей преодолен, мы можем говорить о том, что выборы состоялись", - заявил глава ЦИК.

Он выделил высокую явку избирателей на участках за рубежом. Там уже проголосовало более 107 тыс. граждан Молдовы (в первом туре выборов президента в 2016 году всего проголосовало чуть более 67 тысяч избирателей, а во втором туре - 138 тыс.).

Чимиль признал, что на участках за рубежом есть большие очереди. Речь идет об участках в городах Италии, а также в Берлине, Париже, Лондоне, Бухаресте, Брюсселе, Праге, Дублине.

"По решению избирательных бюро на местах, может быть принято решение о продлении времени голосования не более, чем на два часа, чтобы все, кто стоит в очереди, имели возможность проголосовать", - сказал глава ЦИК.

На пост президента Молдовы баллотируется восемь кандидатов. Первые предварительные результаты будут обнародованы после 22 часов местного времени.