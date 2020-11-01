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02:13 01.11.2020

В "Грузинской мечте" не исключают второго тура выборов в 12 из 30 избирательных округов

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В "Грузинской мечте" не исключают второго тура выборов в 12 из 30 избирательных округов

Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге в ночь на воскресенье, что не исключает проведения второго тура выборов по мажоритарным спискам в 12 из 30 избирательных округов.

"Сейчас, когда идет подсчет голосов, представители оппозиции в избирательных комиссиях осуществляют саботаж, максимально тянут время и не передают итоги голосования на участках в окружные комиссии", - сказал Кобахидзе, отметив, что все должны дождаться окончательных итогов выборов.

Между тем лидеры оппозиционных партий в эти часы проводят срочное совещание по согласованию дальнейших действий.

Как заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия, в предвыборном штабе которого собрались оппозиционеры, власти "тотально фальсифицируют итоги выборов, и этому будет дан соответствующий ответ".

 

Теги: #грузия #выборы #этап
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