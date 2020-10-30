События

21:11 30.10.2020

Администрация Трампа в борьбе с COVID-19 потерпела фиаско, считают демократы

2 мин читать
Администрация Трампа в борьбе с COVID-19 потерпела фиаско, считают демократы

Демократы раскритиковали действия администрации Дональда Трампа в борьбе с пандемией коронавируса, назвав их одной из худших неудач руководства в американской истории, сообщает в пятницу издание The Hill.

"Этот вирус - глобальное бедствие, но он стал для США фиаско, которое привело к смерти большего числа людей, чем в любой другой стране", - приводит издание выдержки из отчета, подготовленного Демократической партией.

"Решение президента Трампа ввести общественность в заблуждение относительно серьезности кризиса, его неспособность прислушаться к мнению ученых, как следует защитить американцев, его отказ от реализации скоординированного национального плана, чтобы остановить распространение коронавируса - все это привело к катастрофическим результатам: более 227 тыс. американцев скончались, более 8,8 млн американцев были инфицированы, а опасный вирус продолжает бесконтрольно распространяться спустя девять месяцев после того, как он достиг границ нашей страны", - добавляют демократы.

В документе подчеркивается, что администрация США "не смогла осуществить национальный план по тестированию, отслеживанию контактов, мерам общественного здравоохранения и средствам защиты".

Демократы указали и на то, что по состоянию на сентябрь 9 млн американцев все еще ждали получения выплат $1,2 тыс., о которых Конгресс объявил полгода назад.

"Действия администрации в этот экономический кризис принесли пользу более крупным компаниям и богатым американцам, оставив позади многие неблагополучные сообщества и борющейся за существование малый бизнес", - говорится в докладе.

С начала пандемии коронавируса в США COVID-19 подтвердился более чем у 9,2 млн человек. 234,5 тыс., американцев умерли от последствий заражения, почти 6 млн. полностью выздоровели.

Теги: #сша #трамп #демократы #критика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:17 30.10.2020
Более 320 тыс. жителей Нового Орлеана остаются без электричества из-за урагана "Зета"

Более 320 тыс. жителей Нового Орлеана остаются без электричества из-за урагана "Зета"

20:10 29.10.2020
Exxon уволит 1,9 тыс. сотрудников в США

Exxon уволит 1,9 тыс. сотрудников в США

19:24 29.10.2020
США поддерживают народ Украины в проведении антикоррупционных реформ – посольство

США поддерживают народ Украины в проведении антикоррупционных реформ – посольство

09:28 29.10.2020
Facebook не может пресечь попытки вмешательства извне в выборы в США, это задача правительства - Цукерберг

Facebook не может пресечь попытки вмешательства извне в выборы в США, это задача правительства - Цукерберг

08:17 29.10.2020
Трамп считает, что против чиновника министерства внутренней безопасности, написавшего о нем книгу, нужно возбудить уголовное дело

Трамп считает, что против чиновника министерства внутренней безопасности, написавшего о нем книгу, нужно возбудить уголовное дело

20:37 28.10.2020
Восемь человек обвиняются в США в работе на Китай - Минюст

Восемь человек обвиняются в США в работе на Китай - Минюст

14:27 28.10.2020
Стратегическое партнерство между Украиной и США будет развиваться при любом президенте - глава МИД Украины

Стратегическое партнерство между Украиной и США будет развиваться при любом президенте - глава МИД Украины

11:34 28.10.2020
Более 71 млн человек уже досрочно проголосовали на президентских выборах в США

Более 71 млн человек уже досрочно проголосовали на президентских выборах в США

09:34 28.10.2020
Apple разрабатывает собственный поисковик на фоне антимонопольного дела против Google в США - СМИ

Apple разрабатывает собственный поисковик на фоне антимонопольного дела против Google в США - СМИ

07:33 28.10.2020
Сайт предвыборной кампании Трампа был атакован хакерами

Сайт предвыборной кампании Трампа был атакован хакерами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР задержало одного из руководителей ГФС Украины на взятке в $200 тысяч

Участники подгруппы по безопасности ТКГ договорились соблюдать режим тишины – украинская делегация

При землетрясении в Турции погибли 12 человек, более 400 получили травмы - экстренные службы

В Украине установлены результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов

Число умерших от COVID-19 в Украине за месяц выросло вдвое

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР задержало одного из руководителей ГФС Украины на взятке в $200 тысяч

ГБР задержало одного из руководителей ГФС Украины на взятке в $200 тысяч

В Запорожье пресекли деятельность группы лиц, которые создали незаконные органы власти – Офис генпрокурора

Участники подгруппы по безопасности ТКГ договорились соблюдать режим тишины – украинская делегация

За неиспользование масок в общественных местах Латвии с 20 ноября будет грозить штраф до 50 евро - закон

КС не может принимать решения относительно самого себя - секретарь СНБО Данилов

Испания бьет рекорды по выявлению заражений COVID-19

В Краматорске пройдет второй тур выборов городского головы, мэры Берегово и Фастова сохранили свои посты - ЦИК

При землетрясении в Турции погибли 12 человек, более 400 получили травмы - экстренные службы

На греческом острове Самос в результате землетрясения погибли два человека, восемь получили травмы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА