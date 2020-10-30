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19:49 30.10.2020

В Краматорске пройдет второй тур выборов городского головы, мэры Берегово и Фастова сохранили свои посты - ЦИК

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В Краматорске пройдет второй тур выборов городского головы, мэры Берегово и Фастова сохранили свои посты - ЦИК

В г.Краматорск (Донецкая обл.) состоятся повторные выборы (так называемый второй тур) городского головы, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным на сайте ЦИК, нынешний мэр Краматорска Андрей Панков получил 15056 голосов (37,75%). Его конкурента – самовыдвиженца Александра Гончаренко – поддержали 19390 горожан (48,61%).

Вновь избраны городскими головами: в Берегово (Закарпатская обл.) – Золтан Бабяк (нынешний мэр), который заручился поддержкой 10088 избирателей (76,44%); в Фастове (Киевская обл.) – Михаил Нетяжук, баллотировавшийся от Партии национального эгоизма (6094 голосов, или 39,22%).

Избраны городскими головами: Калуша (Ивано-Франковская обл.) – Андрей Найда (член ВО "Свобода", директор ООО "Калушский трубный завод"); Равы-Русской (Львовская обл.) – Иван Ивануса (самовыдвиженец, глава Гийченского сельского совета); Черноморска (Одесская обл.) – Василий Гуляев от партии "За майбутнє", помощник-консультант народного депутата.

Теги: #мэры #победители
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