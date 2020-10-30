События

15:57 30.10.2020

Внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности состоится в 17.00 – украинская делегация

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Внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности состоится в 17.00 – украинская делегация

Внеочередное заседание подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) по вопросам безопасности, инициированное украинской стороной в связи с обстрелом и гибелью двух украинских военных, запланировано на 17.00 пятницы.

"Мы будем требовать от российской стороны и просить помощи у представителей ОБСЕ принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированного", - сообщается на странице украинской стороны в ТКГ в Facebook.

Как сообщалось, за минувшие сутки российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, погибли двое украинских военнослужащих, еще двое получили ранение. В частности, по данным штаба операции Объединенных сил, с начала суток 30 октября вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня.

В связи с этим украинская делегация в ТКГ инициировала экстренное заседание подгруппы по безопасности из-за нарушения режима прекращения огня и последовавшей гибелью украинских военнослужащих в ночь на пятницу.

Теги: #оос #ткг #обсе #ордло
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Интерфакс-Украина
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