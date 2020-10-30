Глава КС отрицает, что общался с Зеленским по антикоррупционному законодательству

Глава Конституционного суда Украины (КС) Александр Тупицкий заявил, что не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским по антикоррупционному законодательству.

"По антикоррупционному законодательству разговоров с президентом не было", - заявил Тупицкий на пресс-конференции в пятницу в Киеве, добавив, что в целом не общался на текущей неделе с главой государства

Он уточнил, что ранее собрание судей КС поручило ему обсудить с Зеленским факты давления на судей.

"Встреча должна была состояться в четверг или пятницу", - объяснил Тупицкий.

Как сообщалось, ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила. Что Зеленский уже разговаривал с Тупицким после принятия КС резонансного решения по антикоррупционному законодательству, а все последующие решения были приняты с учетом этих переговоров.