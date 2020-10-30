Украинская делегация в ТКГ инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в связи с обстрелом и гибелью двух украинских военных

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности из-за нарушения режима прекращения огня и последовавшей гибелью украинских военнослужащих в ночь на пятницу, сообщил спикер украинской делегации Алексей Арестович.

"Сегодня, 30 октября, в 0.28 противник совершил обстрел c направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВСУ… Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ", - написал Арестович в Facebook утром в пятницу.

Он также сообщил, что нарушение режима прекращения огня было остановлено с использованием координационного механизма.

Как сообщалось, за минувшие сутки российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, погибли двое украинских военнослужащих, еще двое получили ранение. В частности, по данным штаба операции Объединенных сил, с начала суток 30 октября вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня.