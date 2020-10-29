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19:13 29.10.2020

Полицейский контроль из-за коронавируса усиливают в ФРГ

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Полицейский контроль из-за коронавируса усиливают в ФРГ

Германия усилит полицейский контроль для борьбы с распространением коронавируса, сообщил глава МВД страны Хорст Зеехофер.

"В том числе въезд в Германию из регионов риска будет усиленно контролироваться в аэропортах, на вокзалах и на улицах, в зоне пограничного контроля", - сказал Зеехофер в интервью таблоиду Bild.

По его словам, работа полиции будет активизирована в радиусе 30 километров от государственных границ. Помимо этого, федеральная полиция в сотрудничестве с регионами выведет тысячи дополнительных сотрудников для контроля нарушителей общественного порядка.

"Контроль- это решающий аспект для успеха принятых мер", - сказал Зеехофер.

Полиция будет контролировать ношение масок в общественном транспорте и в магазинах, а также соблюдение правила не собираться группами в количестве больше 10 человек в общественных местах.

Теги: #коронавирус #полиция #контроль #германия
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