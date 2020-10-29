Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС
С начала текущих суток по состоянию на 17:00 российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один раз нарушили режим тишины, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.
"Нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации задокументировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, недалеко от Новомихайловки зафиксированы несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета", - указывается в сообщении.
Провокационный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали.
Боевых потерь и ранений среди подразделений ОС нет.