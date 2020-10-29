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18:09 29.10.2020

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала текущих суток по состоянию на 17:00 российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один раз нарушили режим тишины, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"Нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации задокументировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, недалеко от Новомихайловки зафиксированы несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета", - указывается в сообщении.

Провокационный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений среди подразделений ОС нет.

Теги: #всу #оос
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