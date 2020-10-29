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10:38 29.10.2020

МБАК "Бердянск" ВМСУ восстановлен после последствий российской агрессии – "Укроборонпром"

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МБАК "Бердянск" ВМСУ восстановлен после последствий российской агрессии – "Укроборонпром"

Государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод", входящее в государственный концерн "Укроборонпром", досрочно завершило ремонт малого бронированного катера "Бердянск" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщает в четверг пресс-служба "Укроборонпрома", в ходе ремонта, который начался в июне 2020 года, восстановлена винто-рулевая система, донно-бортовая арматура, протекторы, система главного двигателя и другие узлы бронированного катера. Кроме того, специалисты предприятия устранили повреждения корпуса, которые МБАК "Бердянск" получил два года назад во время российской агрессии в Керченском проливе.

"Восстановленный катер успешно прошел ходовые испытания и уже передан заказчику с опережением предусмотренного договором графика. Мы в полном объеме выполняем все взятые на себя договорные обязательства, уже завершаем ремонтные работы среднего десантного корабля ВМС ВСУ "Юрий Олефиренко". Завод работает, наращивает темпы производства и воплощает ряд мер по финансовому оздоровлению предприятия от долгов, которые годами накапливались предыдущим руководством завода", - сообщил директор Николаевского судостроительного завода Валерий Калашников.

В "Укроборонпрома" напомнили, что в октябре Николаевский судостроительный завод досрочно восстановил противодиверсионный катер ВМС ВСУ "Голая Пристань" и успешно завершил выездные доковые работы по ремонту МБАК "Лубны" в г.Мариуполь. Недавно, в целях финансового оздоровления, на предприятии была введена процедура распоряжения имуществом согласно требованиям Кодекса Украины из процедур банкротств.

Теги: #укроборонпром #катер #вмс_всу #ремонт
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