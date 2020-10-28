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11:13 28.10.2020

Умышленное повреждение путей стало причиной схода с рельс 15 вагонов в Кривом Роге - глава "Укрзализныци"

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Умышленное повреждение путей стало причиной схода с рельс 15 вагонов в Кривом Роге - глава "Укрзализныци"

Причиной схода с рельс 15 вагонов на перегоне у Кривого Рога стало умышленное повреждение ж/д путей, заявил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак.

"Утро началось с двух плохих новостей: сход с рельсов 15 вагонов на перегоне у Кривого Рога и разбитое стекло в только что отремонтированном поезде по маршруту "Шевченко-Черкассы". Оба случая произошли из-за худших человеческих качеств: первый - умышленное повреждение пути с явным умыслом причинить аварию, второй - простой вандализм", - написал он в среду в своем Телеграм-канале.

Жмак подчеркнул, что в обоих случаях никто не пострадал.

"Со своей стороны мы уже проводим расследование по данным фактам и отреагируем должным образом. Также мы обратились в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления", - отметил он.

Как сообщалось, по данным Нацполиции,14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения на окраине города Кривой Рог Днепропетровской области в среду ночью.

Теги: #дтп #поезд #укрзализныця #кривой_рог
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