События

07:42 28.10.2020

Ляшко проиграл довыборы в Раду по 208 округу в Черниговской области с отрывом в 1 446 голосов

2 мин читать
Ляшко проиграл довыборы в Раду по 208 округу в Черниговской области с отрывом в 1 446 голосов

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько победил Олега Ляшко от Радикальной партии на довыборах в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области.

Согласно данным обработанных 100% протоколов на сайте Центральной избирательной комиссии состоянием на утро среды, 28 октября, Гунько набрал 34,1% (21 245 голосов), Ляшко – 31,78% (19 799).

На третьем месте с результатом 26,68% находится самовыдвиженка Людмила Давиденко. За нее свои голоса отдали 16 622 избирателей.

Как сообщалось, в понедельник утром, 26 октября, кандидат на промежуточных выборах народного депутата в ОИО №208 Анатолий Гунько ("Слуга народа") сообщил, что согласно проведенному его штабом подсчету голосов он победил на выборах в округе №208 25 октября с разницей 1442 голоса.

В свою очередь Ляшко заявил, что не признает результат "этих купленных выборов" и заявил о масштабном подкупе избирателей в округе.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что "высокая явка по этому округу действительно имела место и действительно есть повод задуматься, почему она была", и посоветовал Ляшко подготовить документы для проверки всех фактов возможных правонарушениях в день голосования и установления причин высокой явки.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в свою очередь призвал оппонентов Гунько "не затягивать процесс подсчета голосов".

Лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко" обратился в Национальную полицию Украины и к генеральному прокурору с требованием расследовать возможную фальсификацию результатов голосования в одномандатном избирательном округе (ОИО) №208 (Черниговская обл.).

Теги: #ляшко #черниговская #довыборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:15 28.10.2020
Довыборы в Раду по 208 округу в Черниговской области выиграл Гунько

Довыборы в Раду по 208 округу в Черниговской области выиграл Гунько

17:12 27.10.2020
"Слуга народа" Гунько опережает Ляшко на 2,11% в округе №208 после подсчета почти 95% протоколов – ЦИК

"Слуга народа" Гунько опережает Ляшко на 2,11% в округе №208 после подсчета почти 95% протоколов – ЦИК

14:51 27.10.2020
Ляшко: Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

Ляшко: Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

15:07 26.10.2020
Ляшко обратился к правоохранителям с требованием расследовать возможный подкуп избирателей на округе 208

Ляшко обратился к правоохранителям с требованием расследовать возможный подкуп избирателей на округе 208

11:26 22.10.2020
Минздрав разработал порядок организации питания детей в учебных заведениях

Минздрав разработал порядок организации питания детей в учебных заведениях

23:39 17.10.2020
В Украине могут появиться новые экспресс-тесты на COVID-19

В Украине могут появиться новые экспресс-тесты на COVID-19

19:09 17.10.2020
В Украине смертность от коронавируса составляет 2%

В Украине смертность от коронавируса составляет 2%

15:10 17.10.2020
Ляшко: введение в Украине жесткого локдауна из-за COVID-19 – "исключительно резервный момент"

Ляшко: введение в Украине жесткого локдауна из-за COVID-19 – "исключительно резервный момент"

19:41 16.10.2020
Система здравоохранения сможет выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки – Ляшко

Система здравоохранения сможет выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки – Ляшко

11:09 16.10.2020
Украина не соответствует всем критериям для путешествующих в европейском регионе – главсанврач

Украина не соответствует всем критериям для путешествующих в европейском регионе – главсанврач

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

Довыборы в Раду по 208 округу в Черниговской области выиграл Гунько

Система электронного декларирования и ответственности за нарушение этих правил будет сохранена – Офис президента о решении КС

Решение КС о незаконном декларировании принято с нарушением регламента и имеет признаки конфликта интересов – Вениславский

Решение ОАСК по НАБУ не является окончательным, а основания для увольнения директора НАБУ не могут быть изменены судом – Офис президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Четыре человека погибло, один госпитализирован в результате ДТП на Сумщине

В Борисполе у гражданина Украины изъяли 103 антикварных предмета, которые он пытался вывезти в Нидерланды

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 44 млн

Сайт предвыборной кампании Трампа был атакован хакерами

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

Режим обязательного ношения масок в общественных местах вводится в России

На Буковине с начала эпидемии COVID-19 заболело более 20,5 тыс. человек, с начала суток – 392

Глава Евросовета призвал страны ЕС к созданию "союза тестов и вакцин" перед лицом второй волны COVID-19

NASA проводит операцию по консервации на зонде OSIRIS-REx образцов грунта с астероида Бенну

Уголовные производства открыты по ряду выявленных нарушений избирательного законодательства в ТИК Петропавловской Борщаговки на Киевщине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА